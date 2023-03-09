فضيحة تلاحق اليونان بسبب الحراڤة

اتُهمت السلطات في اليونان بسرقة أكثر من 2.2 مليون يورو نقدًا وبضائع من المهاجرين واللاجئين. خلال عمليات الإعادة المزعومة على طول الحدود التركية في السنوات الست الماضية.

وفقًا لتقرير صادر عن El Pais ، فإن مبلغ الأموال المسروقة لا يعتمد فقط على الأموال المزعومة من المهاجرين على طول الحدود. ولكنه يأخذ أيضًا في الاعتبار الأشياء الثمينة المصادرة مثل المجوهرات والهواتف المحمولة.

وأشار نفس التقرير إلى أن مبلغ النقد المسروق يمكن أن يكون أعلى بكثير من الرقم المحسوب. بعد العديد من عمليات الإعادة ، وكذلك عمليات الترحيل ، التي لم يتم الإبلاغ عنها أو تسجيلها.

استنادًا إلى حسابات El Pais ، استنادًا إلى معلومات وبيانات المنظمات غير الحكومية. تم الدعوة إلى الهجرة بالإضافة إلى المصادر الأخرى النشطة في منطقة حدود نهر Evros.

وأشار التقرير إلى أن تواتر سرقة حرس الحدود للبضائع والأموال من المهاجرين واللاجئين. في المناطق الحدودية قد ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وقالت إيفا كوس ، الباحثة في هيومن رايتس ووتش ، لصحيفة الباييس إن سرقة الهواتف المحمولة. وكذلك الأموال من المهاجرين كان الهدف الأساسي منها هو منعهم من العبور غير القانوني للحدود في المستقبل.

في الوقت نفسه ، قالت المحللة في شبكة مراقبة العنف على الحدود (BVMN) ، هوب باركر. إن السلطات في بعض الأحيان تحتفظ بالهواتف المحمولة ، وفي بعض الأحيان تقوم بتدميرها.

“لكنهم بالتأكيد يحتفظون بالمال. وإذا وجدوا أن شخصًا ما كان يخفي أمواله ، فسيضربونهم عادة كعقوبة “.

وفقًا للبيانات التي قدمها المفوض الوطني اليوناني لحقوق الإنسان ، في العام الماضي. أكد 93 في المائة من المهاجرين الذين تم إبعادهم أنهم تعرضوا أيضًا للسرقة من ممتلكاتهم وأموالهم.

كما ينص نفس الشيء على أن عدد المهاجرين الذين اعترفوا بأنهم تعرضوا للعنف أثناء عمليات الإعادة هذه كان مرتفعًا تقريبًا.

وتستقبل اليونان باستمرار عددًا كبيرًا من المهاجرين ، بينما يُتهم المسؤولون اليونانيون غالبًا برد المهاجرين غير الشرعيين.