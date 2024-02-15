فضيحة تهز قطاع الصحة في فرنسا

توفيت جوزيان ديسترويلز، البالغة من العمر 66 عامًا من فال دويزيان، في غرفة الإستعجالات بمستشفى أوبون. بعد انتظار حوالي عشر ساعات دون رعاية طبية.

وحسبما صرحت ابنتها، نيللي ديسترويلز، لـBFM باريس إيل دو فرانس، فقد عادت والدتها إلى مؤسسة فال دويسيان. في بداية فيفري بسبب آلام في البطن، “مع ظهور بثور مائية على قدميها. لكن لم يتم العلاج، ولم يتم قياس ضغط الدم حتى الساعة الرابعة صباحا.

ورغم هذه الأعراض المقلقة، يؤكد طاقم التمريض أن والدة نيللي. لم تظهر عليها أي علامات خطورة، عند وصولها إلى غرفة الطوارئ.

أكثر من 10 ساعات من الانتظار

ومن أجل تهدئة آلام البطن التي تعاني منها جوزيان، يقوم طاقم التمريض في المؤسسة. بإعطاء ترامادول واحد فقط في أمسية واحدة.

تغادر الأخيرة المستشفى ليلاً وتعود في صباح اليوم التالي إلى سرير والدتها.

وتدعي أنها ذهبت حوالي الساعة 11 صباحًا إلى استقبال الطوارئ لمعرفة حالة والدتها. تقول نيللي متأسفة: “قيل لي إنها حتى في هذا الوقت لم يتفقدها الطبيب بعد”.

ثم تدهورت حالة جوزيان بسرعة، حيث تم على الفور إدخالها من أجل العلاج. ولكن في الساعة 11:40 صباحًا، بعد ما يزيد قليلاً عن نصف ساعة من نقلها إلى العلاج. جاء طبيب لمقابلة نيللي ليخبرها بوفاة والدتها.

الأسرة تقدم شكوى

وأكدت ابنة الضحية: “لو تم الاعتناء بها، لكانوا قد اكتشفوا على الفور أن هناك خلل ما في قلبها”.

وأوضحت مجموعة مستشفيات أوبون-مونتمورنسي، في بيان صحفي. أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد ملابسات وفاة الستينية بشكل أدق.

وتشير المؤسسة بالفعل إلى إرهاق طاقمها الطبي خلال تلك الليلة والصباح الذي تلاها، حيث توفيت جوزيان.

وقد تقدمت عائلة جوزيان بشكوى لدى قوات الدرك في رواسي. ولا يزال أقارب الضحية ينتظرون التمكن من الاطلاع على الملف الطبي.

تم فتح تحقيق في نهاية عام 2023

وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها غرفة الطوارئ في مستشفى سيمون فيل في أوبون في قلب الاضطرابات.

في ديسمبر 2023، انتظر رجل ثمانيني ما يقرب من 44 ساعة في غرفة الطوارئ قبل أن يعالج من قبل الطبيب.

توفي هذه الرجل أخيرًا بعد أسبوعين، حيث رفضت تناول الطعام بسبب الصدمة الناجمة عن الانتظار.

وتقدمت ابنة المريضة بعد ذلك بشكوى ضد المستشفى، مما أدى إلى فتح تحقيق من قبل مكتب المدعي العام في بونتواز.