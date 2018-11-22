فضيحة في ليبيا.. نيفيل غافا ليس مبعوثا شخصيا للرئيس المالطي إلى طرابلس

كشفت تقارير صحافية مالطية عن لقاء مسؤولين في الحكومة الليبية برئاسة فائز السراج، مع شخص مالطي،على اساس أنه مسؤول حكومي.

والتقى مسؤولون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة السراج، خلال اليومين الماضيين مع نيفيل غافا.

الذي قدموه في بيانات رسمية على أنه المبعوث الشخصي لرئاسة الحكومة في مالطا.

لكن صحف مالطية نقلت في المقابل عن غافا نفيه إجراء محادثات دبلوماسية في طرابلس، نيابة عن الحكومة المالطية.

كما نقلت عنه نفيه أن يكون قد قاد وفداً رسمياً إلى ليبيا، مصراً على أنه كان في “زيارة شخصية”.

وتابع غافا بحسب الصحيفة ذاتها “نعم، أنا في ليبيا ولكن على أساس شخصي، مثلما أذهب إلى إسبانيا أو إيطاليا، أو أي مكان آخر.

أعتقد أنه يمكنني زيارة الدول… ألا يمكنني ذلك.

كما نقلت الصحيفة عن ناطق باسم مكتب رئيس الحكومة المالطية أن غافا لم يعقد أي اجتماعات رسمية في ليبيا، نيابة عن الحكومة المالطية.

وسرد التقرير الصحافي سيرة غافا، الذي اتضح أنه كان مجرد مسؤول في وزارة الصحة في مالطا.

وتعرض للنقل من وظيفته بسبب تقارير عن تلقيه رشى.

من جانبه، أكد غافا أنه عقد اجتماعات في ليبيا على أساس ما سماه بعلاقات الصداقة مع مسؤولي حكومة السراج.