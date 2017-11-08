تنازل لاعبو المنتخب الجزائري في سنة 1980 عن لقب كأس أمم إفريقيا، لصالح المنتخب النيجيري في نهائي “الكان 80”.

حيث كشف الناخب الوطني رابح ماجر خلال ندوته الصحفية التي نشطها صباح اليوم الأربعاء بمركز سيدي موسى أنه ورفاقه أجبروا على خسارة النهائي.

وأرجع اللاعب السابق لبورتو البرتغالي ذلك، إلى الجمهور الغفير الذي كان حاضرا في الملعب الوطني بنيجيريا إضافة إلى حضور رئيس الدولة.

كما كشف أيضا، أن لاعب المنتخب اتفقوا على خسارة المباراة بعدما تأكدوا من إستحالة الفوز بالنهائي.

ويعتبر هذا الكلام اعتراف صريح من ماجر لرفع اللاعبين أرجلهم خلال المباراة وتخاذلهم في تأدية واجبهم اتجاه الألوان الوطنية.

ليضاف اعتراف ماجر، إلى اعتراف بلومي وعصاد اللذين أكدا انهم تعمدوا خسارة نهائي نيجيريا بطلب من الوزير حوحو.

ومن شأن هذه التصريحات للناخب الوطني أن تؤثر على مشواره مع الخضر، وكاحترام اللاعبين له كلاعب سابق كبير.