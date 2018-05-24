فضيحة.. وجبات فطور بلحوم فاسدة موجّهة لتلاميذ “السّانكيام” بالمدية

لا يزال مسلسل اللّحوم الفاسدة يصنع المشهد الرّمضاني في كل عام، فبعد فضيحة تسويق لحوم البغال بقسنطينة، وإتلاف 651 كلغ من اللّحوم غير صالحة للاستهلاك.

تأتي ولاية المدية، في فضيحة ثانية في ظرف أسبوع واحد من الصّيام، أين تم يوم أمس حجز 127 كلغ من اللّحوم الحمراء الفاسدة، 28 كلغ منها استعملت لتحضير وجبات إفطار.

التلاميذ الممتحنين لاجتياز شهادة التعليم الإبتدائي، حيث تدخّلت الفرق المختصة بمركز الإطعام وأتلفت تلك الوجبات التي تعدّ خطرا على صحتهم قد تؤدي إلى تسمّمات غذائية أو أكثر.

وفي انتظار إجراء معاينة مخبرية على اللحوم المتلفة، التي كادت أن تتسبب في كارثة صحيّة، نتائجها وخيمة.

يأتي هذا في ظل تشديد مفتشين وبياطرة على مراقبة الوجبات الغذائية الموجهة للتلاميذ بالمدارس، خشية من تسممات غذائية أو مضاعفات صحية لا يحمد عقباها.