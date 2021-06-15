فعال بنسبة 90 بالمائة.. نوفافاكس تقدم لقاحا قويا ضد كوفيد-19

أبدى لقاح “نوفافاكس” ضد “كوفيد-19” فعالية بنحو 90 بالمائة، في آخر مرحلة من التجارب السريرية، حسب إعلان للشركة أمس الإثنين.وبدأت تجربة نوفافاكس في ديسمبر 2020، وشملت نحو 29960 مشاركا عبر 119 موقعا في الولايات المتحدة والمكسيك.

وتلقى نصف المشاركين اللقاح، بينما حصل النصف الآخر على جرعة دواء وهمي.وظهرت 77 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال التجربة، 63 حالة في مجموعة الدواء الوهمي و14 حالة في مجموعة اللقاح.وتبين أن جميع الحالات في المجموعة التي تلقت اللقاح كانت خفيفة. بينما لوحظت 10 حالات متوسطة وأربع حالات شديدة في مجموعة الدواء الوهمي.

واستنادا إلى البيانات المقدمة من الشركة، يبدو أن لقاح “نوفافاكس” فعال بنسبة 100 بالمائة ضد عدوى “كوفيد-19” المتوسطة والشديدة و90.4 بالمائة فعال ضد الالتهابات العرضية.

وكشفت صحيفة نيويورك تايمز أن “نوفافاكس” ستتقدم بطلب للحصول على ترخيص استخدام في حالات الطوارئ (EUA) في الولايات المتحدة بعد الانتهاء من اختبار مراقبة الجودة، لإثبات أن الجرعات يمكن إنتاجها بشكل موثوق على نطاقات كبيرة.