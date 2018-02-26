«فــيـزا» لإسبانيـا للبـيع بـ100 ملـيـون!

أمن تلمسان يفكك شبكة مختصة في تزوير تأشيرات الدخول

الشبكة كانت تستعمل مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها وسط الراغبين في «الحرڤة»

باشرت، خلال الساعات الأخيرة، مصالح الأمن المختصة في تلمسان تحريات معمقة للإيقاع بعناصر شبكة إجرامية اختصت في تزوير تأشيرات الدخول إلى إسبانيا، وهذا لدعم شبكات تهريب البشر التي ضاعفت من نشاطها في الأونة الأخيرة.

كانت هذه الشبكة تحتال على الشباب المهووس بركوب قوارب الموت، أين نجحت في بيع عدد هام من التأشيرات المزورة بقيمة 100 مليون سنتيم للتأشيرة الواحدة، باستعمال أختام مقلدة ووثائق إدارية مزورة، الأمر الذي مكّن من إصدار عدد كبير من التأشيرات المزورة والتي لقيت رواجا واسعا في الآونة الأخيرة، حيث استفاد منها عدد كبير من الشباب الذين التحقوا بقوارب الموت، مؤخرا، حسبما تسرب من محيط التحقيقات الأولية في هذا النشاط الإجرامي الواسع.

علما أن الأبحاث الأولية مكنت من ضبط معدات متنوعة تستعمل في تزوير التأشيرات الإسبانية، والتي كان الترويج لها يجري عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي اخترقتها قوات الشرطة باحترافية، في انتظار القبض على مدير هذا النشاط الذي ساهم إلى حد كبير في التشجيع على ظاهرة «الحرڤة» رغم المآسي المسجلة في عرض البحر مؤخرا، بعد تسجيل حوادث غرق لعدد من القوارب التي انتهت بتسجيل وفيات وعدد من المفقودين لغاية الساعة.

هذا، وأمرت النيابة العامة لمحكمة تلمسان بضرورة تشديد الرقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تحولت إلى فضاء يساعد على تفشي الجريمة المنظمة بوتيرة سريعة، وهذا بالنظر إلى العلاقة الوطيدة لهذه الوسائط في التحريض على الالتحاق بتنظيم «داعش» الإرهابي، والتي تمكنت مصالح الأمن منذ مطلع العام الجاري من تفكيك خليتين إرهابيتين مواليتين لتنظيم «داعش» باستعمال تطبيقات سرية على مواقع التواصل الاجتماعي.