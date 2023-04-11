فلاحة: تخصيص 789.5 مليون دينار و8 آلاف محقّق لتنفيذ عملية الإحصاء الفلاحي

أكد المدير العام للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، خالد بن محمد، أن نتائج الإحصاء العام للفلاحة 2023 سيسمح بتوقع وتفادي تذبذب أسعار المواد الواسعة الإستهلاك.

وقال بن محمد في مداخلة له على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أنه إذا كانت تغيرات الأسعار “مفاجئة” حاليا. فإن نتائج الإحصاء العام للفلاحة ستجعلها أكثر مرونة. معزيا هذه الفوارق الكبيرة في الأسعار إلى مشاكل تتعلق بالتسويق أو النقل أو نقص اليد العاملة لجمع المحاصيل.

وقال المسؤول الأول للمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، الذي يشرف على الإحصاء العام للفلاحة 2023، ستتم عملية الإحصاء هذه في غضون ثلاثة أشهر. من أجل الحصول على لمحة فورية عن الاقتصاد الفلاحي. إلى جانب معلومات تتعلق بالإنتاجات المختلفة لتجنب إنتقال الإنتاج من منطقة إلى أخرى الذي قد ينعكس سلبا على التوزيع المكاني للإنتاج. كما سيقدم أيضا فكرة أكثر دقة عن هيكل الثروة الحيوانية.

وأوضح بن محمد، أن الإحصاء العام للفلاحة 2023، الذي يشمل جميع المنتوجات التي يمارسها المستثمرين الفلاحيين”. سيشمل على مرحلتين، الأولى تكمن في تشكيل ملف مرجعي على أساس البيانات التي وضعتها مصالح الإحصاء التابعة لمختلف مديريات المصالح الفلاحية.

ويتم الشروع خلال المرحلة الثانية من الإحصاء الفلاحي في إجراء تحقيقات مقياسية مكملة للتحقيق الأساسي. بهدف إبراز عدد من الموضوعات، منها: استخدام الأسمدة والمكننة ونوع من تربية المواشي”. كما سيتم حشد حوالي 11 ألف شخص، منهم 8000 محقق على أرض الميدان. لتنفيذ عملية الإحصاء الفلاحي على المستوى الوطني. التي خصص لها غلافا ماليا قدره 789،5 مليون دينار.

وأعرب بن محمد عن ارتياحه للأداء الجيد للغاية الذي تحقق في مجال زراعة البطاطا. مع تسجيل غلة حوالي 750 إلى 800 قنطار للهكتار وفي بعض الأحيان أكثر.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور