فلاحة: دراسة الإجراءات والتدابير اللازمة لمرافقة المتعاملين المتضررين من تداعيات جائحة كورونا

عقد يوم أمس الخميس لقاء عمل بين الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، والرئيس المدير العام لبنك التنمية الريفية بدر بنك.

وحسب بيان لوزارة الفلاحة، فقد تم خلال هذا اللقاء دراسة الاجراءات المتخذة من طرف هذه المؤسسة المالية لمرافقة الفلاحين والمربين والمتعاملين الإقتصاديين من القطاع العام و الخاص الناشطين والمتضررين من الأزمة الصحية لضمان استمرارية النشاط الفلاحي وتمكينهم من مباشرة الموسم المقبل في الموعد.

كما تم الاتفاق مع الرئيس المدير العام للبنك عن كيفيات تأخير رزنامة تسديد قروض الفلاحين والموالين والمؤسسات والدواوين التابعة للقطاع الفلاحة كاجراءات تسهيلية ومرافقة في ظل أزمة فيروس كورونا.