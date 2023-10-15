فلسطين: إرتفاع عدد الشهداء إلى 2506 جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة

إرتفع عدد الشهداء في فلسطين إلى 2506 شهيدا جراء العدوان الصهيوني على غزة والضفة.

وأكد مسؤولون فلسطينيون رفضهم مخطط الاحتلال الإسرائيلي بتهجير سكان غزة من منازلهم ودفعه.م للخروج من القطاع بهدف تهجيرهم، وهو ما يدحض المخطط الإسرائيلي. الذي يهدف لإفراغ قطاع غزة من الفلسطينيين. ضمن تحركات يقوم بها وزراء في حكومة اليمين المتطرف لتنفيذ المخطط في الأراضي المحتلة.

في السياق نفسه، أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، السبت، أنه لا هجرة لأبناء فلسطين من غزة. مشيدا بموقف الدولة المصرية الرافض للهجرة والتوطين والنزوح إليها. مضيفا: مصر هي الحاضنة وترحب دائما بالفلسطينيين ونؤكد لكي يا مصر أننا باقون على أرضنا وهو نفس موقفكم. قراركم برفض التوطين هو قرارنا.