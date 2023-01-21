فلسطين تدعو الدول لتقديم مرافعاتها بشأن الإحتلال لمحكمة العدل الدولية

دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الدول الشقيقة والصديقة لتقديم مرافعاتها القانونية لمحكمة العدل الدولية، ورأيها في قانونية وجود الإحتلال الصهيوني على أرض دولة فلسطين.

وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية، إن الطريق الى إصدار الفتوى القانونية في ماهية الكيان الصهيوني قد بدأ. وهذا يحتاج الى تضافر الجهود الوطنية، والإقليمية والدولية وصولا الى تحقيق العدالة.

وأوضحت أن الدبلوماسية الفلسطينية جاهزة للتعامل مع هذا التحدي الكبير. وتنفيذ تعليمات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في سير كافة السبل لإحقاق حقوق شعبنا وحمايتها حتى إنهاء الاحتلال، وإنجاز الاستقلال.

وشددت الخارجية على أنها تتابع مع بعثاتها في الأمم المتحدة، ولاهاي هذه الإجراءات الفنية. وصولا الى دعوة الدول لتقديم المرافعات المكتوبة والشفهية.