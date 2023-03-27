فلسطين.. توقف العمل بميناءين في الكيان الصهيوني بسبب إضراب العمال

كما افاد كل من مينائي حيفا و أسدود في فلسطين عبر بيانين منفصلين إن العمل توقف. بعد أن أعلن اتحاد العمال الرئيسي في الكيان الصهيوني عن إضراب عام في وقت سابق، اليوم الاثنين. حتى يتخلى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن التشريع الخاص بالتعديلات القضائية.

وملأت حشود ضخمة شوارع مدينة تل أبيب الإسرائيلية، في وقت متأخر من ليلة الأحد، بعد أن أقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه. بسبب معارضته لخطته للإصلاح القضائي المرتقب.

كما لوح الحشود خلال المظاهرات بالأعلام الإسرائيلية وهم يرددون هتافات: “الديمقراطية”، ويغلقون الشوارع والجسور، بما في ذلك طريق أيالون السريع.

وأشعل المتظاهرون عدة حرائق على الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب، وتصاعد الدخان الأسود في السماء. مما أدى جزئيًا إلى حجب بعض ناطحات السحاب الشهيرة في تل أبيب.

كما تجمع المتظاهرون على جانب الطريق السريع، وأحرقوا الخردة المعدنية والخشبية، في ظل عدم وجود الشرطة تقريبا.

وأعلن مكتب نتنياهو في بيان، إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت، الأحد، بعد أن أصبح أول عضو في الحكومة يدعو إلى وقف الخطط المثيرة للجدل لإصلاح نظام المحاكم في البلاد.

وجاء في البيان أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر عزل وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه”. وحث غالانت على وقف الإصلاحات القضائية في خطاب ألقاه، مساء السبت، عندما كان نتنياهو خارج البلاد في زيارة رسمية إلى المملكة المتحدة.

كما تعهد بعض جنود الاحتياط العسكريين بالانسحاب من خدمتهم في معارضة للخطط .التي يقول منتقدون إنها ستقوض استقلال القضاء. وقال غالانت إن المضي قدما في المقترحات قد يهدد أمن إسرائيل.