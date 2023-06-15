فلسطين تُدين تواصل الاعتداءات الصهيونية على مواطنيها

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، تواصل الاقتحامات اليومية التي تنفذها قوات الاحتلال الصهيوني، بحق المدن والمخيمات والبلدات والقرى الفلسطينية.

وجاء في بيان للخارجية الفلسطينية، أن “هذه الممارسات تؤدي إلى تصعيد الأوضاع في ساحة النزاع. وبقائها مشتعلة وإغراقها في دوامة من الصراع. كسياسة رسمية تهدف إلى استبعاد أي تهدئة وتخريبها وضرب أي مناخات استقرار تؤدي إلى إحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع. حتى يتمكن الكيان الصهيوني من تنفيذ برنامجه الاستعماري العنصري في استبدال التهدئة. والحلول السياسية للصراع بعنجهية القوة وغطرسته”.

واستغربت الوزارة، من تدني مستوى ردود الفعل الدولية والأمريكية تجاه انتهاكات الاحتلال والمستوطنين وجرائمهم. بما فيها استباحة الأرض الفلسطينية وحياة المواطنين الفلسطينيين. والاعتقالات العشوائية الجماعية. وهدم المنازل وعمليات التطهير العرقي وعمليات ضم الضفة وتهويدها بما فيها القدس الشرقية.

مشيرة إلى أن الكيان الصهيوني يتعايش مع تلك الردود ما دامت لا تؤثر في علاقة الدول به ولا تقترن بعقوبات دولية رادعة. أو إجراءات تصدر عن مجلس الأمن تلزمه بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وتجبره على الانخراط في عملية سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.