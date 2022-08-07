فلسطين: حركة الجهاد تتوعد بالثأر من العدوان والاغتيالات

اتخذت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين قرارا بعدم التعاطي مع أي جهود وساطة بخصوص الحرب مع إسرائيل، إلا بعد الثأر من العدوان والاغتيالات، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأعلنت حركة “الجهاد الإسلامي” في وقت سابق، عن “استشهاد قائد الوحدة الصاروخية بـ”سرايا القدس“، رأفت الزاملي “أبو النور”. رفقة خالد منصور، قائد المنطقة الجنوبية في الحركة”.

وأكدت الحركة، إن دماء القائد خالد منصور ستشعل معركة الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى المبارك. وسيكون إخوة القائد خالد منصور ورفاق دربه في طليعة من يقومون بالواجب المقدس والذود عن المرابطين والمرابطات في الأقصى وساحاته الشريفة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد أعلنت مساء يوم الجمعة الماضي “استشهاد القائد في سرايا القدس. تيسير الجعبري “أبو محمود” خلال قصف إسرائيلي على قطاع غزة.