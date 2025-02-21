فلكيًا.. هذا موعد شهر رمضان في السعودية

أعلنت الحسابات الفلكية في المملكة العربية السعودية عن موعد شهر رمضان 2025 في السعودية، والذي يوافق يوم 1 مارس القادم.

وكشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا، عبدالله المسند، عن موعد شهر رمضان 2025 في السعودية، وفقًا للحسابات الفلكية.

وقال الأستاذ، أنه وعندما يتوافق اليوم الأول من الشهر القمري مع اليوم الأول من الشهر الميلادي في يوم واحد. يطلق بعض علماء الفلك والمؤقتين على هذه الظاهرة إسم “الازدلاف”.

وأضاف المسند، في تغريدة عل حسابه بموقع “إكس”، أنه من المتوقع أن يصادف شهر رمضان 1446 القادم أول يوم من الشهر.

مما يعني أن يأتي شهر رمضان يوم 1 مارس 2025، بناءً على التوقعات الفلكية وما أشارت له الحسابات الفلكية.