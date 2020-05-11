فلكي سعودي: هذا هو أول أيام عيد الفطر المبارك

كشف الباحث الفلكي السعودي، ملهم بن محمد هندي، أن يوم الجمعة 22 ماي الجاري، يوافق يوم تحري هلال عيد الفطر في معظم الدول الإسلامية.

وقال هندي، وهو عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء: “حتى تتوفر شروط رؤية الهلال لا بد أن يولد الهلال قبل غروب الشمس ويكون غروب القمر بعد غروب الشمس، وهذه المواعيد يمكن حسابها فلكيا”.

وأضاف الفلكي: “حساباتي الفلكية تشير إلى أن ولادة هلال العيد ستكون عند الساعة 8:39 مساء 22 ماي الجاري بتوقيت السعودية، أي بعد غروب الشمس على جميع مناطق المملكة”.

وأضاف هندي: “نظرا لأحوال الهلال في ذلك المساء فإن الرؤية ستكون مستحيلة، حيث يكون وقت الترائي الشرعي بعد غروب الشمس مباشرة، وفي ذلك التوقيت لن يكون القمر موجودا في السماء، فتتعذر الرؤية”.

وتابع الفلكي السعودي: “بناء على القاعدة الشرعية القائلة بأنه في حال تعذر رؤية الهلال في يوم التحري، فإنه يتعين إتمام الشهر ثلاثين يوماً، وهذا ما سيحصل بإذن الله، فيكون السبت 30 رمضان المتمم لشعبان، ويكون عيد الفطر يوم الأحد”.