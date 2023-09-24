فندنبروك: “لعبنا مباراة كبيرة أمام مقرة والفوز في الدقائق الأخيرة له طعم خاص”

أثنى مدرب شباب بلوزداد، سفان فندنبروك، على الأداء الذي قدمه أشباله في لقاء أمس السبت، أمام الضيف نجم مقرة. ضمن الجولة الـ 2 من المحترف الأول.

وقال التقني البلجيكي، عن أداء لاعبيه، بعد الفوز الصعب المحقق أمام النجم: “لعبنا لقاء كبيرا، وسيطرنا على المنافس طيلة أطوار المباراة”

وأضاف في السياق ذاته: “كنا الأفضل فوق أرضية الميدان، أشكر جميع اللاعبين على المردود الرائع الذي قدموه.

كما أبرز التقني البلجيكي سفان فندنبروك. في تصريحات خص بها الصفحة الرسمية للشباب، عقب نهاية لقاء أمس. بأن الفوز في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة له طعم خاص.