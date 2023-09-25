فندنبروك يبرمج لقاء تطبيقيا للعناصر الاحتياطية

برمج المسؤول الأول على العارضة الفنية لشباب بلوزداد، سفان فندنبروك، مباراة تطبيقية اليوم الاثنين، خاصة بالعناصر الاحتياطية.

وعادت تشكيلة الشباب اليوم الاثنين، إلى أجواء التدريبات، في حصة الاستئناف التي جرت بملعب 20 أوت 55، تحضيرا لاستقبال بو رانجرز السيراليوني، يوم الـ 30 سبتمبر الجاري، عقب استفادتها من يوم راحة الأحد.

وقرر البلجيكي فندنبروك، برمجة لقاء تطبيقي، بين اللاعبين الذين لم يشاركوا في لقاء البطولة الأخير أمام نجم مقرة، وبعض لاعبي الفريق الرديف، بينما أجرى بقية اللاعبين حصة استرخائية.