فنزويلا ترفع سعر البنزين للمرة الأولى منذ 20 عاما

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، عن رفع أسعار الوقود ابتداءً من اليوم الإثنين، والذي كان شبه مجاني، وذلك في حدود 50 سنتا.

وأضاف مادورو بأن سعر البنزين الممتاز سيرتفع من 0.01 دولار إلى 0.60 دولار للتر، فيما سيرتفع الوقود الأقل جودة بنحو 0.10 دولار للتر.

للإشارة، تعاني فنزويلا من نقص في المحروقات رغم امتلاكها لاحتياط معتبر من النفط، غير أن تراجع الإنتاج بسبب تفشي وباء “كورونا” كان له عواقب على قيمة الوقود.

وفي هذا الإطار، رست في فنزويلا منذ أيام ناقلات نفط إيرانية، التي سلمت لحليفتها وقودا ومشتقات نفطية في محطات تكرير رئيسية.