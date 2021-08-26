فنزويلا: 20 قتيلا و17 مفقودا في الفيضانات

بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات في المنطقة الجبلية الواقعة غرب فنزويلا، 20 قتيلا، و17 شخصا في عداد المفقودين.

وأفادت شبكة “أورونيوز” الإخبارية، بأن هذه الفيضانات ناجمة عن سقوط أمطار غزيرة على مناطق من فنزويلا. بما في ذلك العاصمة كراكاس، وتسببت في انهيارات طينية وفيضان للأنهار.

وكان المعهد الوطني للأرصاد الجوية في فنزويلا، قد أصدر تحذيرا من خطر فيضان الأنهار في ست ولايات على الأقل. وقال حاكم ولاية ميريدا الفنزويلية، رامون جيفارا، إن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم بسبب فيضانات في المنطقة الجبلية. بعد سقوط أمطار غزيرة تسببت في انهيارات طينية وفيضان الأنهار.

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