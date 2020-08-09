فنيش يبعث برقية تعزية إلى نظيره اللبناني إثر انفجار مرفأ بيروت

بعث رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، اليوم الأحد، ببرقية تعزية ومواساة إلى نظيره اللبناني، القاضي طنوس مشلب، وذلك على إثر الانفجار الذي هز مرفأ بيروت.

وجاء في نص البرقية التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: “هالني وحز في نفسي، كما في نفوس الجزائريين أجمع، مشاهد الدمار الذي خلفه الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت يوم الرابع من أوت الجاري، مخلفا عددا من الشهداء والمصابين، بالإضافة الى الخسائر المادية التي لحقت بالمباني والممتلكات”.

وأضاف فنيش قائلا في ذات البرقية “وأمام هذا الخطب الذي أصابنا جميعا، لا يسعني سيادة القاضي الموقر، الا أن أنحني أمام أرواح الشهداء الطاهرة، وأن أتقدم اليكم، أصالة عن نفسي وباسم كافة أعضاء المجلس الدستوري واطاراته وموظفيه، بأعمق عبارات التعازي والمواساة”.

وقال فنيش “أعرب لكم عن تضامننا المطلق مع أهالي بيروت الغالية، وأن أتضرع الى الله تجلت قدرته، وعظمت رحمته، أن يتغمد أرواح الضحايا بكريم عفوه ومغفرته، وأن يشفي الجرحى، ويربط على قلوبكم وعلى قلوب أهاليهم المكلومة”.

كما أكد فنيش “عن يقينه وايمانه الشديدين بقدرة الأشقاء اللبنانيين على تخطي هذه الأوقات الصعبة، وعلى اعادة اعمار بيروت، لتعود الى سابق عهدها عاصمة للحياة ورمزا للأنفة و الشموخ”.