فوج الكشافة الإسلامية “الشيخ حمو فخار” من غرداية في زيارة للمجلس الشعبي الوطني

أشرف صباح اليوم، الثلاثاء النائب عبد الرحمان بوكرموش على استقبال فوج الكشافة الإسلامية ” الشيخ حمو فخار لولاية غرداية”.

في بداية الزيارة استمع ضيوف المجلس بقاعة الجلسات، إلى عرض حول المسار التشريعي. والتشكيل الهيكلي للمجلس الشعبي الوطني وشروحات حول المهام البرلمانية المخولة له دستوريا.

بعدها طاف الزوار بمختلف الهياكل على غرار مديرية اللجان الدائمة. أين قدم نائب مدير التشريع المكلف باللجان الدائمة عرضا حول المهام المنوطة باللجان الدائمة ودورها وصلاحياتها.

كما زار الفوج الكشفي لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. أين قدمت لهم شروحات بخصوص مهام اللجنة ودورها في رصد كل الانشغالات ذات الصلة بمجال اختصاصاتها.

عقب ذلك حظي الفوج باستقبال من طرف نائبي رئيس المجلس الشعبي الوطني. سالم زنطار ومولود حبناسي اللذان بدورهما تبادلا أطراف الحديث. مع أعضاء الفوج الكشفي وأجابا على جملة من الأسئلة طرحت عليهما من طرف أعضاء الفوج والمرافقين له.

وفي ختام الزيارة، تم تبادل هديا رمزية كما تم أحذ صورة تذكارية تخلد المناسبة.

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