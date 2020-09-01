فوج عمل مشترك لوضع خطة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية الصحراوية

ترأس وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي محمد حميدو رفقة الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية حمزة آل سيد الشيخ بمقر الوزارة، جلسة عمل جمعت إطارات من القطاعين لدراسة الآليات الكفيلة لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية الصحراوية.

وخلصت جلسة العمل لتكوين فوج عمل مشترك للسهر على تجسيد هذه الخطة المشتركة بين القطاعين في أقرب الآجال من أجل الحفاظ على هذه المعالم السياحية والعمل سويا على تثمينها وترقية السياحة الصحراوية بصفة عامة.

هذه الخطة تأتي تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني المنبثقة عن مجلس الوزراء الـ 18، المنعقد يوم الأحد 30 أوت 2020.