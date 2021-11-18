فورار: إذا لم ترتفع نسبة التلقيح هذه الأيام سنصل إلى الموجة الرابعة

أكد جمال فورار، أن نسبة التلقيح إذا لم ترتفع هذه الأيام سنصل إلى الموجة الرابعة. مشيرا إلى أن الوضع الصحي مستقر حاليا وتراجعت خلاله نسبة التلقيح كثيرا.

وكشف فورار خلال فعاليات الحملة الإعلامية والتوعوية حول فائدة التلقيح خاصة للمصابين بالأمراض المزمنة، عن تلقيح 286 ألف شخص بالموجة الثالثة. وبمجرد إستقرار الوضع تم تسجيل عزوف كبير عن التلقيح.

وكشف فورار، أن 5 ملايين شخص تلقوا الجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا. أي بنسبة 25 بالمائة من الفئة المستهدفة.

وقال فورار، أن كل الإمكانيات متوفرة من أجل التكفل بالمصابين بفيروس كورونا خلال الموجة الرابعة، لتجنب سيناريو الموجة الثالثة من الوباء.

كما أكد أن الجرعة الثالثة من اللقاح ستزيد من المناعة، وستزيد من فعالية اللقاح. مشيرا إلى أنه لحد اليوم لم نتجاوز 150 إصابة يوميا، غير أننا سنتماشى مع تطورات الوضع.

وأشار فورار، إلى وجود عدد كبير جدا من الجرعات ستنتهي صلاحيتها إذا تواصل العزوف عن التلقيح وهو ماسيكلف خسائر كبيرة.

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للإشارة، قال البروفيسور فوزي درار المدير العام لمعهد باستور أن عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19 في الجزائر سجل مؤخرا ارتفاعا طفيفا.

وأضاف درار خلال حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح بالتلفزيون الجزائري “سجلنا في الساعات القليلة الماضية. أكثر من 100 حالة إصابة بكوفيد-19. وهذه بوادر موجة رابعة لكورونا”.

وأوضح أن الدخول في موجة جديدة من كورونا يكون بصفة تدريجية وهذا لا يستلزم تسجيل حالات إنعاش وحالات حرجة. ونسبة كبيرة من الوفيات، وإنما تبدأ بارتفاع حالات الإصابة التدريجي.

وأضاف أن الجزائر ستدخل لا محالة في موجة رابعة حتى وإن كان ذلك بعد شهر أو شهرين.

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