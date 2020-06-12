فورار: سحب أروقة التعقيم من المستشفيات بسبب خطورتها على الصحة

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، عن منع أروقة التعقيم التي وُضعت على مستوى المؤسسات الاستشفائية وغيرها كإجراء لمكافحة انتشار فيروس كورونا بسبب خطورتها على الصحة.

وأوضح فورار، على هامش اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لتطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أن قرار منع أروقة التعقيم على مستوى المؤسسات الاستشفائية وهيئات أخرى راجع لخطورتها، ويمكن أن تتسبب المواد المستعملة في تعقيدات على مستوى الجهاز التنفسي والجلد وعلى مستوى الأغشية المخاطية.

وقال فورار، إن أروقة التعقيم تم وضعها على مستوى بعض المؤسسات الإستشفائية او غيرها دون ترخيص أو إخطار مسبق للجنة العلمية، مشيرا إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الامراض المتنقلة في الوسط الاستشفائي والوقاية منها وجهت لنا مراسلة حول خطورة أروقة التعقيم.

وأضاف فورار، أنه تم بناء على هذه المراسلة، عرض ملاحظة على اللجنة العلمية التي قامت هي أيضا على أساس وثائق المنظمة العالمية للصحة باتخاذ قرار منع هذه الاروقة، مضيفا أن المذكرة قد أرسلت يوم 7 جوان الماضي لمدراء الصحة لمختلف الولايات حتى يقوموا بنزع ومنع استعمال هذه الأروقة.