فورار: سنستلم قريبًا وبصفة متواصلة لقاحات بمعدل 3 ملايين جرعة شهريًا

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الخميس. عن استلام وزارة الصحة قريبًا لقرابة 3 ملايين جرعة لقاح مضاد للإصابة بفيروس كورونا شهريا.

وأكد الدكتور فورار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش إطلاق حملة تلقيح ضد فيروس كورونا لفائدة طلبة كلية الطب لجامعة الجزائر العاصمة. أن وزارة الصحة ستستلم قريبًا وبصفة متواصلة لقاحات بمعدل 3 ملايين جرعة شهريًا مما سيضمن مواصلة حملة التلقيح بكل أريحية.