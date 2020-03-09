فورار: شخصنا 400 حالة منذ دخول كورونا الجزائر.. والوضع لا يمنع التجمعات

كشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، اليوم الإثنين، عن تشخيص 400 حالة منذ دخول كورونا إلى الجزائر.

وقال فورار في ندوة صحفية، بوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا، أن وضعية المصابين بكورونا مستقرة لحد الساعة.

وأفاد المدير العام للوقاية وترقية الصحة، أنه لحد الساعة تم تسجيل 20 حالة إصابة، مشيرا أن الإصابة مستوردة وليست مستوطنة.

وأوضح فورار أنه من بين المصابين بكورونا، حالتين من إسبانيا، والإيطالي الذي تم ترحيله لبلاده، بالإضافة إلى 17 حالة، كانت على علاقة مع الرعية الجزائري القادم من فرنسا المصاب بكورونا.

وأضاف فورار ” من بين المصابين بكورونا، الذين كانوا على علاقة بالرعية الفرنسي، تم تسجيل 13 حالة في البليدة، حالتين في العاصمة، وحالتين في معسكر”.

وأشار فورار أن الوزارة لم تنصح بمنع التجمعات، لأن فيروس كورونا لم ينتشر بصفة كبيرة في الجزائر.

وأعلن مدير الوقاية بوزارة الصحة، عن استحداث موقع إلكتروني خاص بفيروس كورونا، يحتوي على الإجراءات الوقائية لتجنب الفيروس، تعريفه، أعراضه، والرقم الأخضر.