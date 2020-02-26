فورار: عدد كبير من المواطنين القادمين مع الرعية الإيطالي تقدموا تلقائيا للكشف

قال مدير الوقاية بوزارة الصحة، جمال فورار، اليوم الأربعاء، أن بعض المواطنين القادمين في نفس طائرة الرعية الإيطالي المصاب بكورونا، تقدموا للمراكز الصحية للكشف.

وأضاف فورار، في ندوة صحفية بوزارة الصحة بعد تسجيل أول اصابة بفيروس كورونا بالجزائر، أن هدف الوزارة، وضع حد لإنتشار الفيروس في الجزائر.

وأكد ذات المتحدث، أن عدد كبير من المواطنين القادمين في نفس رحلة الرعية الإيطالي، تقدموا تلقائيا لبعض المؤسسات الصحية للكشف عن الاصابة بالفيروس.

مضيفا أن هدف وزارة الصحة اليوم، هو التعرف على كل من اقترب من الرعية الإيطالي المصاب بالفيروس المنتشر في مختلف أرجاء العالم.