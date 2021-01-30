فورار: عملية التلقيح ستدوم طيلة السنة.. منصة رقمية لتسجيل الأشخاص الملقحين ومتابعتهم

وضعت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عن إطلاق منصة رقمية لتسجيل الأشخاص الملقحين ومتابعة وضعيتهم الصحية بصفة يومية.

وقال الدكتور جمال فورار “وضعنا منصة رقمية لتسجيل الأشخاص الملقحين والقيام بمتابعة يومية على مستوى كل الولايات للحالات الملقحة”.

على هامش انطلاق عملية التلقيح ضد كورونا قال فوار معتمد من طرف العديد من الدول الأوروبية التي طلبت تلقيح سكانها به

وأشار فورار أن المجلس العلمي إختار سبوتنيك V من بين 4 أو5 لقاحات العشر التي تلقت طلب الاعتماد من المنظمة العالمية للصحة.

وأضاف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، أن ختيار هذا اللقاح جاء على أسس علمية بعيدا عن الخيارات السياسية.

وفي ذات السياق دعا فورار وسائل الإعلام الى توعية المواطنين بضرورة التلقيح، مبرزا أهمة دورها في هذا الشأن.

وأكد فورار ا، أن حملة التلقيح انطلقت في الموعد الذي حدده الرئيس تبون وستدوم طيلة السنة.

وستمس في البداية كل من الاطقم الطبية.

الاشخاص الذين يمارسون وظائف استراتيجية و هامة في البلاد .

الاشخاص من 55 سنة فما فوق والمرضى المزمنين.

لتتوسع العملية في مرحلة قادمة باقي السكان البالغين اكثر من 18 سنة وهذا وفقا لبرمجة واستراتيجية مسطرة.

وأشرف اليوم السبت وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على إنطلاق عملية التلقيح من البليدة.

وتم تلقيح خلال اليوم الاول من العملية 30 شخصا بلالقاح الروسي سبوتنيك v.