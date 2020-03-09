فورار: وزارة الصحة لم تستلم أي إقتراحات لدواء يعالج فيروس كورونا

قال المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة، جمال فورار، اليوم الإثنين، أن وزارة الصحة لم تتلقّ لحد الساعة أي اقتراحات حول علاج لفيروس كورونا.

وأورد فورار، في ندوة صحفية، بوزارة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا، أن وزير الصحة، أكد بأنه يرحب بأي شخص لديه إقتراح لدواء يعالج هذا الفيروس المستجد.

وأضاف ذات المتحدث، أن وزارة الصحة، لم تستلم لحد الساعة، أي إقتراحات حول علاجات وأدوية لفيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح رئيس مصلحة الأمراض المعدية بمستشفى بوفاريك، أن أكثر من 80 بالمائة من المصابين بالفيروس المستجد، تشفى تماما من المرض وليس لديها أعراض وكل ذلك يتوقف على مناعة الإنسان.

وشرح ذات المتحدث، أن هناك حالات استثنائية، منها 6 بالمئة تدخل مرحلة الخطر، وحوالي 2 بالمائة منها وفيات.

وعن مدة الحجر الصحي اللازمة، قال محمد يوسفي، أنها تصل في المتوسط إلى 14 يوما، وتستمر في بعض الحالات إلى 21 يوما.