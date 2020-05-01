فورار: 6805 أشخاص يتلقون العلاج ببروتوكول كلوروكين و 1779 شخصا تماثلوا للشفاء

كشف الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم الجمعة، أن أزيد من 6805 أشخاص يتلقون العلاج ببروتوكول كلوروكين و 1779 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفى.

وكشف فورار، في بث مباشر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن “عدد الإصابات بفيروس كورونا مست 47 ولاية عبر التراب الوطني”.

وأكد أن “الجزائر سجلت استقرارا في عدد الفيات والإصابات خلال هذه الفترة”.

وبخصوص تقليص الحجر الصحي، قال فورار، أن الهدف منه هو “تخفيف عواقب الإجتماعية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا”.

موضحا في السياق ذاته أن “المواطنين لم يلتزموا في معاملاتهم اليومية بالتدابير الوقائية فيما يخص التباعد خاصة في الأسواق وهذا خطر قد يتسبب في إنتقال الفيروس”.

وأكد فورار أن “الحجر الكلي الذي فرض على ولاية البليدة اعطى نتائج ايجابية، حيث اننا سجلنا تقليصا في عدد الوفيات والإصابات فيها”.