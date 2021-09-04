فورار: 8 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا منذ بداية العام

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا، جمال فورار، اليوم السبت، عن تلقيح قرابة 8 ملايين مواطن ضد فيروس كورونا منذ بداية السنة.

وأوضح فورار خلال ندوة صحفية، أن 5 ملايين منهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح المضاد لكوفيد-19.

وأوضح ذات المتحدث، أن وزارة الصحة ستقدم يوميا أرقاما عن حملة التلقيح الوطنية مع تقييم عام يوم 11 سبتمبر الجاري وهو أخر يوم من الحملة الوطنية ضد كوفيد 19.

وكان وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، قد أعطى اليوم السبت إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح التي ستسمح ببلوغ هدف تلقيح 70 بالمائة من المواطنين في غضون نهاية السنة الجارية وذلك بإشراك القطاعات الوزارية والمجتمع المدني والشريك الاجتماعي.