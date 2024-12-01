فوز جديد لسيدات “الخضر” أمام الأوغنديات

جدد المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، فوزه وديا على نظيره الأوغندي، في إطار التربص المقام حاليا بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

وبعد الفوز في اللقاء الأول، يوم الأربعاء الماضي، بنتيجة 2-1، حسمت رفيقات لاعبة انتر ميلان الايطالي، غوثية كرشوني، لقاء أمس السبت، الثاني، لصالحهن بهدف من دون مقابل.

وجرت المواجهتين الوديتين لسيدات “الخضر” أمام الأوغنديات، بملعب “مصطفى تشاكر” بالبليدة. استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

للإشارة فإن تربص المنتخب النسوي، الذي انطلق يوم الـ 25 نوفمبر الماضي. سيُختتم بعد غدٍ الثلاثاء، الـ 3 من ديسمبر الجاري.

