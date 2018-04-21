فوضى في مطار الجزائر بسبب تأخر أمتعة مسافري طائرة طاسيلي

عرفت رحلة طاسيلي للطيران التي تربط بين مطار شارل دوغول ومطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة تأخرا كبيرا في ايفاد مسافريها بأمتعتهم،

الأمر الذي أثار جدلا كبيرا و غضبا وسط المسافرين الذين انتظروا لأكثر من ساعة ونصف من الزمن لتسلم أمتعتهم،

وأكد مصدر للنهار أونلاين أن رئيس مصلحة الطاسيلي للطيران بمطار هواري بومدين الدولي غادر المطار قبل وصول الرحلة.

للإشارة فإن الرحلة تحمل ترقيم sf3001، حطت بمطار هواري بومدين الدولي في حدود الساعة 22h30 مساء اليوم السبت،

ولحد الساعة المسافرين ينتظرون أمتعتهم في حين لم تقدم مصالح الشركة، أي توضيحات للمسافرين في ظل غياب المسؤول الأول بالمطار الدولي.