فولوتيا تعدل أسعار ووجهات رحلات طيران فرنسا – الجزائر

بدأت شركة الطيران فولوتيا رحلاتها بين فرنسا والجزائر الخميس 16 ديسمبر، وتم تشغيل أول رحلة ذهابًا وإيابًا بين مرسيليا ووهران.

وستقوم الطائرة الإسبانية منخفضة التكلفة بتسيير أول رحلة لها إلى الجزائر العاصمة الخميس 23 ديسمبر من بوردو.

وجاء هذا الإطلاق بعد عدة تأجيلات مرتبطة بالوضع الصحي. الآن ، فولوتيا هي سادس شركة طيران مصرح لها بتسيير رحلات بين فرنسا والجزائر.

وتنضم التكلفة المنخفضة إلى الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية الفرنسية وترانسافيا وخطوط ASL الجوية وفويلينج. هذا الأخير يعمل من كل من فرنسا (مرسيليا) وإسبانيا (برشلونة).

وحسب موقع visa et voyage، فقد غيرت فولوتيا عرضها للرحلات الجوية بين فرنسا والجزائر. الآن، يتم عرض ثلاث وجهات جزائرية فقط، الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، المغادرة من بوردو ومرسيليا.

وسيتم تقديم قسنطينة في الواقع اعتبارًا من 3 فيفري من مرسيليا، حيث تبدأ الرحلة الأولى من 171 أورو ذهاب فقط.

ولم تعد فولوتيا تقدم رحلات إلى المدن الجزائرية الأخرى المدرجة في برنامجها المعتاد ، وهي عنابة وبجاية وسطيف وتلمسان. وهذا سيجعل من الممكن تفادي الخلط بين البرنامج السنوي المعتاد وبين البرنامج الذي يندرج في إطار إعادة فتح الحدود.

بالإضافة إلى ذلك، انتهى الترويج على الرحلات الجوية إلى الجزائر، الذي أطلقته شركة فولوتيا الأسبوع الماضي. حيث عادت الأسعار إلى مستوياتها السابقة.

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