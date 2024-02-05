فونسيكا: “أوناس يمكنه أن يصبح لاعبا مهما”

نوّه مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، بالمستويات الكبيرة التي أظهرها لاعبه الدولي الجزائري، آدم أوناس، في لقاء أمس، أمام كليرمون فوت.

وفي تصريحات نقلها موقع “لو بوتي ليلوا” المقرب من النادي، قال فونسيكا، عن أوناس: “لقد بصم على عودة جيدة، وكان جد متحمسا. هو يعلم بأن النصف الأول من الموسم لم يكن جيدا بالنسبة له، وعليه أن يقدم مستوى مغاير في النصف الثاني”.

وواصل التقني البرتغالي، متحدثا عن لاعب الخضر: “أظن بأنه يمكن أن يصبح لاعبا مهما بالنسبة لنا في الأربعة أشهر القادمة”.

وختم: “أجده جيد، متحمس وبدنيا أفضل، لقد بصم على عودة جيدة. لاسيما في هذا الجانب (يقصد البدني)”.