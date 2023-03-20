“فيات الجزائر FIAT Algérie” تكشف عن 3 موديلات لـ تيبو وأسعارها

كشفت “فيات الجزائر FIAT Algérie” اليوم عن مويلات سيارة تيبو TIPO التي سيتم تسويقها في الجزائر بداية من يوم امس عبر الوكلاء المعتمدين لها.

ونشرت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” عبر حسابها الرسمي على الفيسبوك 3 طزازات من سيارة تيبو TIPO معروضة للبيع.

ويتعلق الامر بكل من سيارة تيبو سيدان Tipo Sedan وكذا تيبو سيدان سيتي Tipo Sedan City. بالإضافة إلى تيبو سيدان لايف Tipo Sedan Life.

وحددت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” أسعار الـ 3 طزازات من سيارة تيبو TIPO كمايلي:

سيارة تيبو سيدان Tipo Sedan: 299.500 مليون سنتيم أي 2.995.000 دينار.

وكذا تيبو سيدان سيتي Tipo Sedan City: 314.500 مليون سنتيم أ 3.145.000 دينار.

بالإضافة إلى تيبو سيدان لايف Tipo Sedan Life: 332.400 مليون سنتيم أي3.324.000 دينار.

كما نشرت ” فيات الجزائر FIAT Algérie” قائمة مواصفات ومميزات لهذه السيارات حتى يتمكن المواطنين من التعرف اكثر على سيارة تيبو.

ونشر اليوم الموقع الرسمي لـ “فيات الجزائر FIAT Algérie” اليوم لائحة الوكلاء المعتمدين لعلامة فيات في الجزائر

ووفقا لذات المصدر ضمت اللائحة 18 وكيلا معتمدا لـ “فيات الجزائر FIAT Algérie” موزعة عبر 18 ولاية .