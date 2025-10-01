فيات تكشف عن تصنيع نوع جديد في الجزائر !

أعلن مجمع فيات، عن فسح المجال لانتاج سيارة “غراند باندا” الجديدة في مصنع طفراوي في ولاية وهران، عوض “فيات 500”.

وأوضح المجمع، أنه سيتم تسليم آخر الدفعات من فيات 500 فقط للزبائن المسجلين سابقا من أجل اقتناء هذا النوع، وهذا من أجل فتح المجال لانتاج النوع الجديد.

وأشارت فيات، إلى أن المهتمين في اقتناء “غراند باندا”، سيتمكنون من التسجيل عبر موقع WWW.FIAT.DZ، عند فتح باب الطلبات. في التاريخ الذي سيتم الإعلان عنه قريبا.

في حين، ستقوم فيات بالتواصل مع الزبائن الذين سجلوا لاقتناء فيات 500، من أجل عرض عليهم التوجه إلى “غراند باندا”.

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، أن مصنع طفراوي في ولاية وهران تجاوز عتبة 50 ألف مركبة. منتجة منذ بدء نشاطه أواخر 2023. مؤكدة أن هذا الرقم يعكس وتيرة تصاعدية في قدرات الموقع الصناعي. الذي دشّن في ديسمبر من العام نفسه.

وبعد أن سجل المصنع 17 ألف سيارة خلال 2024، يخطط للوصول إلى 60 ألف وحدة في 2025 و90 ألف مركبة في 2026. حيث أن هذه النتائج تحققت بفضل جهود 1.784 من الكفاءات الجزائرية التي استفادت من أكثر من 432 ألف ساعة تكوين. جرى تنظيم جزء كبير منها بالتعاون مع المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني ببلقايد.

وكان باجي راوي، مدير علامة فيات بالجزائر لـ “النهار”، قد كشف في وقت سابق، عن تفاصيل سيارة “باندا غراندي” التي ستصنّع بمصنع وهران.

وأكد باجي راوي، على هامش حفل الكشف عن سيارة “باندا غراندي” أنها ستركب بمصنع طفراوي بوهران بنظام ckd.

وأضاف مدير العلامة بالجزائر أن سيارة “باندا غراندي” سيتم تسويقها آخر السنة وبأسعار جد تنافسية.

وسيكون تصنيع سيارة “باندا غراندي” بمصنع طفراوي بوهران، بـ20 بالمائة نسبة إنتاج محلي جزائري في مجال الدّهان والتلحيم.