“فياريال” يطلب خدمات “بودبوز”

كشفت المصادر الصحفية الإسبانية، أن الجزائري “رياض بودبوز” محل إهتمام إدارة “فياريال” الإسباني، بعد أن قرر إدارة “بيتيس” التخلي عنه في الميركاتو الشتوي.

وأكد موقع “غول ديجيتال” أن نادي “الغواصات” الصفراء، سيطلب إستعارة اللاعب كعرض أول واذا تم رفض ذلك سيتم شراء عقده.

من جهة أخرى، رحب بودبوز بهذه الفكرة خاصة اذا كان سيلعب بانتظام في نادي “فياريال” بعد أن فقد ثقة مدرب “بيتيس” في الآونة الأخيرة.

في نفس السياق، نادي “نيس” لم يوقف اتصالاته مع الجزائري، الذي لا يعارض تماما العودة إلى فرنسا واللعب في “الليغ 1” مجددا.