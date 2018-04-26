فيدريكا موغريني:الإتفاق على حل سياسي بدعم أممي للأزمة السورية

قالت فيدريكا موغريني، إنّ الدول التي شاركت في مؤتمر دعم مستقبل سوريا،إتفقت على عناصر محدّدة وأرضية مشتركة لإدارة الأزمة السورية، التي دخلت عامها الثامن من الحرب.

وذكرت، الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن، في الإتحاد الأوروبي، أنه رغم تسجيل خلافات داخل المؤتمر بين المشاركين، إلا أن العامل المشترك، فقد تم على أساس مبادئ محددة.

ومن بينها إعادة العملية السياسية في إطار الأمم المتحدة، بالطرق السلمية دون الرجوع للحل العسكري مع ضرورة دعم السوريين.

وكانت أكثر من 80 دولة ومنظمة قد شاركوا في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، والذي عقد في العاصمة البلجيكة بروكسل.