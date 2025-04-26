فيديو آخر لانفجار إيران.. قتلى ومئات المصابين!

أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا أمنية، لحظة الانفجار الهائل الذي ضرب ميناء الشهيد رجائي في بندر عباس جنوبي إيران، اليوم السبت.

وخلّف الحادث، مقتل 4 أشخاص وإصابة 561 على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وشكل الانفجار كرة لهب عملاقة فوق الميناء، وقالت وسائل إعلام محلية إنّ شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة.

كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.

وأشارت وكالة “فارس” إلى أن ارتفاع درجات الحرارة “40 درجة مئوية”، وتراكم المواد القابلة للاشتعال ساهم في سرعة انتشار الحريق وحدوث الانفجار.

وبحسب التقارير، لا تزال المعلومات الدقيقة عن محتويات الحاويات غير متوفرة. لكن المعلومات الأولية تشير إلى وجود مواد قابلة للاشتعال قرب موقع الانفجار.

وأضافت “فارس” أن رائحة تشبه رائحة الكبريت كانت منتشرة حول موقع الحادث.

وأشارت إلى أن فرق إدارة الأزمات تعمل على إخلاء المركبات من الميناء لتسهيل وتسريع جهود الإغاثة.

ورجحت إدارة الجمارك الإيرانية أن الانفجار وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيماوية في الميناء.

وأكدت وكالة أنباء “تسنيم”، إيقاف جميع الأنشطة في الميناء، حتى تمكنت قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

ويعد ميناء الشهيد رجائي من الموانئ الحيوية في إيران، حيث يتعامل بشكل رئيسي مع حركة الحاويات. ويضم خزانات نفطية ومنشآت بتروكيماوية.

https://x.com/IranIntl/status/1916096541825159275