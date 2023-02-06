فيديو.. انفجارات وحريق في خط أنابيب غاز في هاتاي التركية جراء الزلزال

وقعت انفجارات وحريق في قسمين من خط أنابيب للغاز في مدينة هاتاي التركية، جراء الزلزال المدمر. الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

كما ذكرت وكالة إخلاص التركية للأنباء أن السلطات التركية قررت تعليق توريد الغاز إلى عدد من المناطق الواقعة بالقرب من بؤر الهزات الأرضية.

وقبل ذلك أفادت شركة الطاقة التركية “بوتاش” بأن الزلزال المدمر لم يؤثر على تشغيل خطوط أنابيب النفط في البلاد. وأشارت إلى أنه تقرر تعليق إمدادات الغاز إلى عدد من المناطق القريبة من مركز الزلزال كإجراء احترازي.

وبحلول الساعة 04:17 بالتوقيت التركي المحلي وقع زلزال بقوة 7.9 درجة على مقياس ريختر في محافظة “قهرمان مرعش” بتركيا. وأدى إلى دمار في عدد من المدن، كما أصاب الزلزال عدة مناطق سورية، كما شعر سكان العاصمة اللبنانية بيروت بالزلزال.

كما شعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا. وقد خلف العشرات من القتلى والجرحى في تركيا وسوريا. إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقد أعلنت السلطات التركية درجة الإنذار الرابعة التي تعني طلب مساعدة دولية. ويساهم الجيش التركي في نقل الفرق الطبية إلى المناطق المنكوبة.

وأفادت وسائل إعلامية، أن الولايات التركية شهدت أكثر من 66 هزة ارتدادية عقب الزلزال. في حين، لا توجد حصيلة دقيقة بأعداد القتلى والجرحى حيث أن الأعداد في ازدياد مستمر، فقد تضررت أكثر من 10 ولايات في تركيا جراء الزلزال.