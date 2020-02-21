فيديو حرك الملايين حول العالم.. طفل أسترالي يتمنى الموت بسبب التنمر

قامت أم استرالية، بعرض فيديو مؤثر لطفلها، والذي يعاني من إعاقة، يتمنى فيه الانتحار، بعد أن تعرض لتنمر مستمر من قبل زملائه في المدرسة.

ويظهر الطفل في الفيديو، ذو التسعة أعوام، وهو يبكي ويتمنى الموت.

وأوضحت الام أنها ترغب من خلال الفيديو أن يصل لكل العالم الأثر النفسي الكبير الذي يتركه التنمر على الأطفال تحديدا.

وأكدت أن هناك حاجة ملحة لتثقيف الأطفال حول ذوي الاحتياجات الخاصة، وكيفية تقبلهم بينهم.

وقد تلقى كوادن وعائلته الدعم والتشجيع من نجوم الرياضة الأستراليين والناس من جميع أنحاء العالم.

وغمرت صفحة الانستغرام التي تم إعدادها للصبي الصغير برسائل الدعم مع العديد من هدايا الصداقة.

وأصدرت أسرته بيانًا يشكر الجميع على تمنياتهم الطيبة بالخير.

وقالت “ترغب أسرة كوادن بايلز في أن تشكر الجميع على الحب والدعم من الكثير من الناس من جميع أنحاء العالم”.

وأضاف “نظرًا للكم الكبير من الرسائل، لا يمكننا الرد على الجميع في هذا الوقت لأننا نحتاج إلى وقت للمعالجة كأسرة”.

وتابع “شكرًا مرة أخرى للجميع ، يشعر كوادن بالحب والآن يحتاج إلى راحة جيدة. نلتقي مع الأشخاص المناسبين الموجودين في السلطة لإجراء تغييرات واتخاذ موقف ضد التنمر. ‘