فيديو.. حيوان يسرق راكب أمواج وسط المحيط!

تعرض راكب أمواج في شاطئ قبالة ساحل كاليفورنيا، لموقف محرج، حيث هاجمه كلب ماء وقام بسرقة لوح ركوب الأمواج الخاص به.

ويظهر في الفيديو كلب الماء وهو يخطف لوح ركوب الأمواج بينما كان صاحبه يسبح بعيدا.

وسرعان ما يسبح الحيوان مبتعدا عن الموقع، بينما يطارده راكب الأمواج، لاستعادة اللوح.

ويدخل راكب الأمواج في معركة مع كلب الماء للحصول على اللوح، ويقوم برشه بالماء محاولا دفعه لتركه.

وبينما يحاول راكب الأمواج إبعاد كلب الماء عن اللوح، يبدو الحيوان غير منزعج من الوضع.