فيديو سرقة يوثّقه مواطن يطيح بعصابة سطت على سيارة مقاول بباب الزوار

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، تسليط عقوبة 3 حبسا نافذا. طفي حق عصابة مختصة في السّرقة تضم 3 متهمين. لضلوعهم في جريمة سطو طالت سيارة الضحية الذي يزوال عمله كمقاول ينحدر من ولاية سوق اهراس.

وتبين من خلال عرض المتهمين أمام قاضي الجنح وفقا لاجراءات المثول الفوري، أن الوقائع انطلقت بتاريخ 23 مارس 2023. في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو ” م فيصل” صاحب شركة خاصة. أمام مصالح الأمن الحضري بباب الزوار شرق العاصمة مفادها تعرض سيارته للكسر من جهة النافذة الخلفية وسرقة حقيبة يدوية. تحوي مبلغ مالي 60 مليون سنتيم، وهذا خلال تواجده مع أصدقائه في مطعم وتركه سيارته مركونة بمكان ليس ببعيد، بحيث خلالها سمع صوت إنذار السيارة حين تعرضها للكسر.

واستند المحققون خلال مجريات التحقيق الى فيديو وثقه أحد المواطنين الشاهد في القضية المدعو ” ب.ج”. بواسطة هاتفه النقال، لحظة وقوع السرقة، أين تبين أن الجناة استعملوا سيارة من نوع “ماروتي “، أين ظهر فيه المتهمين كل من ” ع. وحيد” و” ق. مراد”. بصدد امتطاء السيارة، وعليه تم تحديد هوية الفاعلين ويتعلق الأمر بالمدعو “ق.مراد”، “ع.وحيد”، ” ب.عباس”، فتم توقيفهم تباعا.

كما توبع المتهمون ثلاثتهم بجنحة السرقة بالتعدد والتحطيم العمدي لملك الغير، بحيث صرح المتهم ” ب.عباس”. أنه بيوم الوقائع التقى بصديقيه بحي باب الزوار أمام المركز التجاري، بعد اتصال من صديقه “وحيد”. واتفقوا على سرقة السيارة. غير أنه تراجع عن أقواله نافيا علمه بواقعة السرقة. معترفا بضبط مبلغ مالي بحوزته، ناكرا حيازته وآلة لتعطيل غلق السيارات أوتماتيكيا، التي ضبطها رجال الضبطية عنده خلال توقيفه.

كما تمسك باقي المتهمين كل من ” وحيد” ،” مراد” بانكار واقعة السرقة، رغم مواجهتهم بالفديو من طرف رئيس الجلسة بعد الاطلاع عليه.