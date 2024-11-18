فيديو.. سيارة تسير بسرعة جنونية وتتسبب بحادث مُروع في قسنطينة!

قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، بتوقيف سائق مركبة ومرافقه، على إثر قيام السائق بالسير بسرعة جنونية على مستوى الجسر العملاق صالح باي.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم توقيف المعنيين، على إثر تداول مقطع فيديو لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المشتبه فيهما، على متن مركبة سياحية من نوع “فولس فاقن” الجيل السابع، التي كانت تسير بسرعة جنونية مع قيامهها بمناورات خطيرة على مستوى الجسر العملاق صالح باي.

ونتيجة لعدم تحكم السائق في مركبته بفعل السرعة المفرطة. انحرفت به المركبة لتصطدم مباشرة بجدار إسمنتي لإحدى المقرات ملحقة خسائر مادية معتبرة بالمركبة والجدار.

ليتم على إثرها تشكيل دورية مكونة من وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة، للتنقل لمكان الحادث. والقيام بالمعاينات مع توقيف المتسببين في الحادث بعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة.

وتم توقيف الفاعلين بجنحة تعريض حياة الغير أو سلامته الجسدية مباشرة للخطر. بانتهاكه المتعمد والبين لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة.