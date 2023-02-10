فيديو.. شام السورية تحت الأنقاض ولا تطلب سوى الماء

تصدرت الطفلة السورية شام محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعدما انتشر مقطع فيديو لها وهي عالقة تحت الأنقاض ولا تطلب سوى الماء.

وفي مشهد مؤثر، أكدت الطفلة للمسعفين، أنها لا تريد سوى المياه بعد أن قال لها أحد المسعفين أنه بعد إنقاذها سيعطيها العصير والكولا.

وتتواصل لليوم الخامس على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية رخصة تسمح بإجراء جميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات على سوريا وذلك لمدة 180 يوما.

كما أعلن البنك الدولي عن تقديم مساعدات بقيمة 1.7 مليار دولار إلى تركيا لمساعدتها في تجاوز آثار الزلزال.