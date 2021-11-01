فيديو.. شاهد لحظة إغلاق ديزنى شنغهاي بسبب كورونا

اضطرت السلطات الصينية إلى إغلاق ديزنى شنجهاي استعدادا لإجراء اختبارات فيروس كورونا على الضيوف، وفقا لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية.

ويخضع جميع الزائرين الذين كانو متواجدين في ديزنى شنغهاي وقت الإغلاق لعملية فحص شامل لفيروس كورونا.

حيث قام مسؤولو الصحة الذين يرتدون بدلات واقية بمسح العائلات تحت أعين الشرطة التي تحرس المداخل والمخارج.

وستظل ديزني لاند ومدينة التسوق المجاورة، ديزني تاون، خاضعة لقواعد الإغلاق الصارمة حتى يوم الثلاثاء على الأقل.

وكانت مسؤولو مدينة هانجتشو، قد ذكروا أن شخصًا، أظهرت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، كان استقل قطارًا من شنجهاي.

واحتاج أكثر من 33000 ضيف في المنتجع إلى الاختبار قبل أن يتمكنوا من المغادرة.

وأعلنت المدينة أن جميع الأشخاص الذين كانوا في الحديقة خلال عطلة نهاية الأسبوع البالغ عددهم 33863 أثبتوا عدم إصابتهم بكورونا.

وسيُطلب منهم إجراء الاختبار مرة أخرى في الأسبوعين المقبلين ومراقبة صحتهم.

وأعلن المتحدث باسم لجنة الصحة الوطنية الصينية “مي فنغ”، السبت الماضى، أنه تم تطعيم أكثر من 1.07 مليار شخص في الصين.

وأضاف “مي” – في مؤتمر صحفي – أنه تم استخدام إجمالي 2.26 مليار جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس.

وذكرت الجارديان، أنه بنهاية العام الجاري، ستكون المملكة المتحدة قدمت 20 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى البلدان النامية.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزارء بوريس جونسون سيلعن عن هذا أمام زعماء العالم خلال اجتماعهم بروما لحضور قمة مجموعة الـ20.

وفي وقت سابق من هذا العام، وعدت المملكة المتحدة بتقديم ما لا يقل عن 100 مليون جرعة. كجزء من هدف مجموعة السبع لتقديم مليار جرعة، وهو الأمر الذي تم انتقاده باعتبار أنه عدد منخفض للغاية.