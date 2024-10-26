فيديو صادم.. ثعبان ضخم يلتهم غزال كامل!

إكتشفت دراسة جديدة، أن الثعابين من نوع الأصلة البورمية يمكنها التهام فرائس أكبر مما كان معروفا في السابق.

وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة journal Reptiles & Amphibians، تمكن باحثون في مجال الحياة البرية من رصد ثعبان ضخم من نوع الأصلة البورمية يبتلع غزالا أبيض الذيل بالكامل.

وتم رصد الثعبان، في منطقة إيفرغليدز بولاية فلوريدا، حيث يبلغ وزن الغزال 35 كغ، وهو ما يعادل 67% من كتلة الثعبان.

وقال أستاذ العلوم البيولوجية في جامعة سينسيناتي، بروس جاين، لموقع “لايف ساينس”: “يبدو أن هذه الثعابين. تتحدى نفسها أحيانا من خلال اختبار حدود ما تسمح به أجسامها. بدلا من أن تكون كسولة وتكتفي بفرائس صغيرة”.

وبلغ طول أنثى ثعبان البورمي، 4.5 متر، ووزنها 52 كغ. ووجد الباحثون أن هذا النوع من الثعابين يمكنه أن يمد فمه حتى 26 سم.

ووفقا لدراسة نُشرت في أوت، كان على الثعبان أن يفتح فكه ويوسع فمه إلى 93% من أقصى فجوات فمه لالتهام الغزال.

وكان الباحثون يعتقدون سابقا أن الثعابين البورمية يمكنها فقط فتح أفواهها بعرض 22 سم.

وقال عالم الأحياء البرية ومنسق العلوم في منظمة الحفاظ على جنوب غرب فلوريدا، إيان بارتوسزيك: “كان هذا المشهد. الأكثر إثارة للإعجاب خلال 12 عاما من تعقب الثعابين في جنوب غرب فلوريدا”.

ومن المعروف أن الثعابين البورمية تأكل الغزلان وحتى التماسيح. لكن طبيعتها الانعزالية تجعل من الصعب الإمساك بها أثناء التهام مثل هذه الفرائس.

لذلك، فإن العلماء لديهم معرفة محدودة بما يمكن لهذه الحيوانات المفترسة أكله وما هو تأثيرها على النظام البيئي.

وقال بارتوسزيك، المؤلف المشارك للدراسة، “لقد شعرنا وكأننا نمسك بالقاتل المتسلسل حرفيا، وهو يرتكب جريمته. وكان من الصعب مراقبته في الوقت الفعلي”.

وتعد هذه الدراسة بمثابة إشارة تحذير أخرى للتهديد الذي يفرضه الثعبان البورمي على النظام البيئي في إيفرغليدز.