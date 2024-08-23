فيديو صادم.. شاب من الطائرة ويمشي على جناحها ثم ينزل إلى مدرج المطار

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على رجل، يوم أمس الخميس. بعد أن غادر طائرة متوقفة عبر مخرج الطوارئ، وسار على طول جناحها، ثم أنزل المحرك بهدوء على المدرج.

ووصلت رحلة جيت ستار إلى مطار ملبورن في أستراليا. عندما قرر هذا الراكب أن الوقت قد حان لمغادرة الطائرة (طائرة إيرباص A320) بمفرده.

وبحسب الشهادات التي جمعتها وسائل إعلام أسترالية، كان الركاب يصرخون عندما بدأ الرجل يتصرف بطريقة “غير منتظمة”. أو “غريبة” قبل وقت قصير من فتح باب الطائرة. الأمر الذي أدى إلى نشر شريحة الطوارئ.

وبمجرد أن بدأت الطائرة في التوقف، نهض على الفور واندفع نحو المكان الذي يقع فيه صف مخرج الطوارئ. وأثناء قيامه بذلك، تدافع بين الناس، مما أدى إلى حدوث ضجة بسيطة، (و) فتح باب الطوارئ “، يروي أحدهم.

وقال آخر: “كان يسير ذهاباً وإياباً، دون أن يستمع إلى الطاقم. ثم كانت هناك صرخات من الركاب يقولون: من فضلك اجلس، لكنه لم يفعل، وسحب رافعة باب الطوارئ”.

ويوضح آخر أن هذا الراكب استخدم السجائر الإلكترونية خلال الرحلة التي استغرقت 90 دقيقة. وطلب من الطاقم تناول الكحول.

وكان طاقم الطائرة والموظفون هم الذين قاموا بشل حركة الراكب على الأرض قبل وصول الشرطة. ثم تم القبض عليه بتهمة “السلوك العدواني المزعوم وانتهاك بروتوكولات سلامة الطائرات”.

وقال بيان الشرطة إنه تم فحصه من قبل المسعفين ونقله إلى المستشفى، حيث لا يزال يخضع لمزيد من التقييم.

وقال بيان صادر عن مطار ملبورن: “يفتخر مطار ملبورن بالاستجابة الاستثنائية من جانب الموظفين الأرضيين. مما يعني عدم وجود خطر مباشر على الركاب الآخرين أو موظفي المطار”.